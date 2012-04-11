Sex Pistols отказались выступать на закрытии Олимпиады-2012

Участники группы Sex Pistols во главе с вокалистом Джонни Лайдоном отказались выступать на церемонии, приуроченной к закрытию летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, пишет The Times. По данным издания, фронтмен панк-коллектива заявил, что не желает принимать участие в музыкальном мероприятии, чтобы не пятнать репутацию группы.

Концерт по случаю закрытия лондонских Игр-2012 должен стать своеобразным экскурсом в историю британской музыки со времен Второй мировой войны. Sex Pistols должны были представлять на торжестве эру панк-музыки.

Собираются ли организаторы церемонии найти замену Sex Pistols, не уточняется. При этом The Times указывает, что оргкомитет надеется пригласить на мероприятие The Clash, не уточняя, планировалось ли изначально выступление коллектива, или его было решено привлечь только после отказа Sex Pistols.