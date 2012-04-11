Певица Зара стала мамой во второй раз

Малыш появился на свет в одной из элитных клиник столицы. С именем для крохи родители пока не определились, ведь рождение мальчика стало полной неожиданностью для Зары и ее мужа. Все результаты УЗИ говорили о том, что у пары будет девочка, однако прогнозы врачей оказались ошибочными.

- Когда акушерки произнесли: «Мальчик», я, конечно, удивилась, но я всегда не любила загадывать, поэтому заранее даже не стала покупать детские вещи. Оказалось, не зря, - поделилась с Life Showbiz певица. - Теперь у меня будет сразу три защитника: муж и два сына.

Для 28-летней Зары и ее мужа Сергея Иванова, начальника управления фармации Департамента здравоохранения Москвы, новорожденный стал вторым ребенком. В мае 2010-го экс-фабрикантка родила первенца Даниила.