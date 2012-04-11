Клочковой трудно ограничивать себя в еде

Олимпийская чемпионка Яна Клочкова призналась в «Світському житті»,что после рождения сынишки Саши поправилась на 25 кг: – Сама понимаю, что это много. Поэтому отказалась от булочек, пончиков и занимаюсь по 3 часа в тренажерке, чтобы к лету привести себя в порядок.

Девушка не скрывает, что ей трудно ограничивать себя в еде. Даже когда пришлось посетить Гонконг, Яна не смогла удержаться, чтобы не попробовать одно из самых рискованных в мире блюд – рыбу фугу, кусочек которой может быть смертельным: – На вкус напоминает на курицу, а вот своеобразной головой похожа на собаку.

От обезьяньих мозгов и супчиков из черепах Клочкова отказалась – будет чем полакомиться в следующий раз.

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