Джей Ло одаривает молодого любовником подарками

Дженнифер Лопес подарила Касперу Смарту на день рождение белый пикап, о котором тот давно мечтал.

Также в честь дня рождения любимого певица устроила вечеринку в итальянском ресторане, куда пригласила всех друзей и родственников Каспера. "С днем рождения, медвежонок", – написала Джей Ло в своем микроблоге. В прессе постоянно появляются слухи о том, что Джей Ло и Каспер Смарт собираются пожениться. Эти сплетни настолько надоели певице, что она решила прокомментировать ситуацию и опровергнуть все слухи.

Напомним, что не так давно Дженнифер Лопес представила новое видео на песню "Dance Again", в котором она без тени смущения обнимается и флиртует со своим молодым любовником Каспером Смартом.