Никас Сафронов отметил ДР в квартире за $10 млн.

Свой 56-й день рождения известный художник Никас Сафронов решил совместить с долгожданным новосельем в Брюсовом переулке.

Новые владения мастера кисти представляют собой шикарные 4-уровневые апартаменты с видом на Кремль, ремонт в которых длился 11 с лишним лет. Уникальная мебель с зарубежных аукционов, мозаики, картины и фрески - творец вложил в свое новое жилище всю душу и почти все содержимое кошелька.

- Это действительно уникальный дом! Я пять лет скупал в нем квартиры и еще шесть лет делал в нем ремонт, но это того стоит, ведь я наконец-то исполнил свою давнюю мечту, - поделился с Life Showbiz художник. Ремонт 15-комнатных хором в историческом районе Москвы обошелся Сафронову в 10 миллионов долларов. Теперь в планах художника - открыть в столице музей имени себя. - Даешь музей Сафронова! Ура! - поднимали тосты в честь именинника его друзья.