Селена Гомез бросила музыку ради кинокарьеры

Кумир юных девушек, певица Селена Гомез, известная также как подружка Джастина Бибера, приняла решение уйти со сцены ради кино. Девушке сделали предложение сняться в фильме Побег, где ее партнером станет Итан Хоук. Достаточно серьезная картина отнимет у Селены все время, в том числе и возможность совмещать съемки со сценой. Также, ходят слухи, что новоиспеченная актриса планирует сняться в картине Aftershock, по сюжету которого ей придется "пережить" страшное землетрясение в Чили.

"Я собираюсь немного отдохнуть от музыки, — поведала девушка. — Мне необходимо сосредоточится на кино, больше сниматься. Мне было интересно рискнуть и попробовать что-то новое, то, что раньше никогда не делала".

Напомним, первый сценический опыт 20-летней звезды состоялся 10 лет назад на съемках детского телесериала Барни и друзья. Сейчас на счету у Селены около двадцати фильмов и сериалов.