У Ваенги конфликт с Резником

11 апреля 2012, 13:31

 

Затянувшийся конфликт с поэтом Ильей Резником, судя по всему, попортил немало нервов Елене: на днях она даже написала на своем сайте длинное послание, которое должно было объяснить положение дел.

Напомним, все началось с того, что в свое время Резник предложил Ваенге свои песни, затребовав по 25 тысяч долларов за каждый потенциальный хит. Елена отказалась, а поэт как-то посетовал, дескать, зря певица не поет его песни, так она могла бы стать второй Пугачевой. Ваенга же рассказала о расценках поэта и объяснила: для нее хиты от мастера слишком дорогие. Резник же ответил, что не стоило выносить сор из избы, и вообще, певица повела себя некрасиво.

Очередной ответ поэту Елена написала на своем сайте, который читает множество поклонников. Видимо, в запале Ваенга не стала задумываться о качестве текста, и опозорилась перед фанатами, наделав в сообщении кучу ошибок."Немного о наболевшем. Я действительно глубоко оскарблена не достойным поведением Резника. У каждого своя правда. Но........ Цитирую Резника: " с гонорарами меняется человек"...... Мне интересно.. А где он был, когда у меня были "нулевые" гонорары??????? ((((( а? (((( Я черт возьми поняла в один момент, что ни мой талант ни я сама не нужна была резинку. Он появился в моей жизни когда (по его же словам) я стала зарабатывать по 200 тысяч евро за концерт!!!!!!  Это чистой воды бизнес. Он пришел и предложил песни. Назвал гонорар в 25 тысяч евро. Я отказалась. Я что черт возьми не имею права на выбор? Я не имею права отказать великому? Сорвалась зделка. Это его взбесило. И он обзвонил своих "друзей" желтопресников и облил меня грязью!! Молодец! Достойно. Это не я "звездочку" поймала. Это называется простым русским словом жадность. И кстати очень тонко приплел туда интеллигентнейшего человека - Раймонда Паулса... Это разные люди. Он скорее всего ни сном ни духом о "тексте за 25 тысяч евро". Резник всегда знал, кому продать, а кому подарить!! (все меня думаю сейчас поняли.....) И последнее.... Я никогда не начинаю первая ссору. Я хаяла дом два и в ответ получила оскорбления от мадам собчак.... Я ее первая не трогала.... Теперь нет!! Пусть получает в ответ. Я не выносила рабоче-личные отношения с Резником на всеуслышание...... Короче кто меня тронет словом - слово в ответ и получит. Я себя оскорбилять и поносить не позволю. Будто то поэт Резник или мадам Собчак. И вот еще... Эта наглая вонючая ложь о том что я получаю 200 тысяч евро за корпорат. Вот кто это говорит - мерзкие лжецы. Я готова это доказать даже в суде. Не люблю лжецов, фонограмщиков, а также пропаганду мата и разврата.......среди молодежи на тв экране. Читаете внимательно, господа журналисты??????? Читайте читайте........Фенита ля комедия".

 

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