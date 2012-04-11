Маму Анны Курниковой ограбили в Москве

Неприятный сюрприз ожидал маму известной в прошлом теннисистки и возлюбленной Энрике Иглесиаса Анны Курниковой, Аллу, после ее возвращения из Америки в Москву. С момента последнего отъезда Аллы Владимировны за океан прошло полтора месяца. И все это время квартира пустовала. В отсутствие хозяев в апартаменты забрались воры. О произошедшем женщина узнала лишь, когда добралась из аэропорта домой. Замки на двери оказались взломаны, а в квартире было все перевернуто.По словам Аллы Владимировны, оценить ущерб сразу она не смогла, поняла лишь, что жулики унесли ювелирные украшения. Ранее Курникова-старшая работала тренером по теннису и помогала готовиться к соревнованиям Анне. Сейчас она живет во Флориде.