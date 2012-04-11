У актрисы Анны Снаткиной роман с юмористом

Известная актриса Анна Снаткина вышла в свет с симпатичным мужчиной. Им оказался резидент Comedy Club Виктор Васильев. Анна Снаткина появилась на юбилейной церемонии награждения кинонаград "Ника" в компании популярного артиста Виктора Васильева, и тут же поползли слухи о романтических отношениях между актерами. Даже под вспышками фотокамер Снаткина и Васильев держались за руки и выглядели вполне счастливыми.

Однако сами актеры предпочитают не афишировать свои отношения и говорят о них крайне осторожно. "Мы с Виктором друзья, большего я пока сказать не могу. Потому что тогда уже завтра все напишут, что я выхожу замуж. А я пока не собираюсь!" - заявила она журналистам. А вот "друг" Виктор Васильев оказался более разговорчивым:"Мы познакомились месяц назад. Теперь вот меня Аня на "Нику" пригласила. Рядом с ней эти пять часов, что шла церемония, пролетели как пять минут. Сказать, что сейчас я влюблен без ума, будет обманом. Но то, что Аня мне очень нравится, - правда". На светском мероприятии, где блистал весь цвет отечественного кинематографа, Анна Снаткина и Виктор Васильев оказались одной из самых гармоничных пар. Напомним, зрители привыкли видеть Анну Снаткину милой застенчивой шатенкой, однако недавно актриса радикально сменила имидж и предстала на одной из светских тусовок знойной блондинкой. Популярная артистка так и не сказала, почему вдруг решила кардинально поменяться. Но перевоплощение удалось на все 100%, ведь ее не узнали даже знакомые. В итоге от прежней скромной шатенки не осталось и следа.