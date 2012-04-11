Эксклюзивная премьера нового клипа Глюк’oZы в Украине

Глюк’oZа лично будет присутствовать на презентации видеоработы «Ко$ка» в Киеве! Кроме того, Наталья Чистякова-Ионова порадует украинскую публику своей новой концертной программой.

Напомним, что съемки клипа на песню «Ко$ка» проходили в феврале 2012 года, в Киеве. Режиссером видеоработы выступил Алан Бадоев, с которым певицу связывает плодотворное сотрудничество – клип на песню «Бабочки». Подготовка к работе длилась на протяжении двух недель. На съемках «Ко$ки» на площадке не обошлось без экстрима! Дело в том, что снимаясь в клипе на песню «Бабочки», певице пришлось работать при минусовой температуре, а вот в процессе съемок нового видео Глю все время была вынуждена вдыхать цементную пыль. По задумке режиссера, для создания еще большего эффекта ею была засыпана вся съемочная площадка. Также для одной из сцен по спец.заказу были изготовлены шахматные фигуры двухметровой высоты, одну из которых Глюк’oZа буквально оседлала!

Клип выполнен в стиле фэшн (fashion), над образами, макияжем, прической Глюк’oZы трудились лучшие профессионалы своего дела! Наталья Чистякова-Ионова предстанет в клипе в семи образах, одним из которых будет обворожительный сексуальный образ эдакой Лолиты нашего времени. Зритель увидит совершенно новую Глюк’oZу! Ведущим мероприятия выступит искрометный Анатолий Анатолич.