Лера Кудрявцева побывала в Швейцарии у крестника

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях вернулась из Швейцарии, где в Цюрихе живет ее близкая подруга и крестник Никита. С мальчиком Кудрявцева давно не виделась, поэтому на предложение подруги приехать в гости, Лера согласилась не раздумывая. Компанию в поездке девушке составила сестра Оксана.

Крестной Лера стала девять лет назад, и почти все это время подруга с семьей жила в Швейцарии, поэтому видеться с крестником часто не представлялось возможным. «Быть крестной – это большая ответственность, - рассказала «Папарацци» Кудрявцева. – Мы с Никитой встречаемся не часто, но он знает, если ему понадобится моя помощь или поддержка, я всегда буду рядом».

Проведя несколько дней в Цюрихе в доме подруги, который расположен недалеко от особняка легендарной Тины Тернер, девушки решили съездить на машине в Баден-Баден. Немецкий городок, знаменитый на весь мир минеральными источниками, произвел на Леру большое впечатление.