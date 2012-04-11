Мисс Украина 2011-Ярослава Куряча собралась замуж !?

Недавно в СМИ появились публикации фотографий Ярославы Курячей ( Мисс Укранина 2011) в подвенечном платье. Все , конечно же, были удивлены, что ЯРОСЛАВА в свои 19 лет собралась замуж?! Это означает, что она готова вступить во взрослую семейную жизнь, посвятить себя полностью и целиком любимому мужу , когда ещё совсем недавно у неё было масса планов на будущее. А уж замуж она планировала выходить после того, как достигнет определённого роста как личность, как публичная персона , и только после того, как займёт свою определённую и успешную нишу в социуме.

Поэтому неудивительно, что фото в свадебных нарядах - это всего лишь очередное участие победительницы национального конкурса « Мисс Украина 2011» в Винницких показах мод. Ярослава была приглашена на показ в качестве модели ровненским дизайнером - Натальей Анри , где украсила своим появлением и финальным выходом, коллекцию «Анабель», под названием «WeddingdeLuxe».