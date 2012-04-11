Солистка группы Банд'Эрос родила сына

Солистка группы Банд'Эрос умудрилась до самых родов скрывать свою беременность, выступая на сцене! Только на днях сталои звестно, что певица родила ребенка.

Солистка Банд'Эроса Наталья Глухова – настоящий специалист по частик онспирации: правильно подобранный гардероб, и никто из поклонников и папарацци даже не подозревал о том, что певица была беременна! На протяжении всех девяти месяцев Наталья не только продолжала работать, но и активно выступала на сцене со своими коллегами. Даже до роддома она доехала сама, за рулем собственного автомобиля. Правда, это было вызвано тем, что певица ехала на очередной медосмотр и даже не подозревала о том, что в этот день будет рожать: уже через несколько часов на свет появился малыш. Вес новорожденного – 3,4 кг, мальчика назвали Лукасом. "Этот ребенок для нас, как лучик солнца", – призналась Наталья.. Коллеги певицы по группе уже поздравили ее и завалили малыша подарками.

Это второй ребенок Натальи. Старшая дочь певицы от первого брака – Ульяна – учится уже в четвертом классе. Сейчас Наталья замужем за африканцем Дейвом.