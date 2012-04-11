Джордж Клуни планирует выпустить именную текилу

Голливудскому актеру не дают покоя лавры его коллег Дрю Берримор и Антонио Бандераса. Так, Джордж Клуни планирует организовать выпуск крепкого мексиканского напитка и дать ему свое имя.

Поддержку своей идеи Клуни нашел у мужа Синди Кроуфорд, вместе с которым он намерен выпускать текилу Casamigos. По словам Джорджа, именно этим напитком он восхищается во время своих визитов в Мехико.

Когда именно напиток появится в продаже пока не известно, но Клуни гарантирует, что по цене он будет доступен среднему американцу. Напомним, что не так давно Джордж Клуни опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Но, несмотря на это, продолжает активно выступать в защиту легализации однополых браков.