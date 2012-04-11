У экс-«блестящей» украли загранпаспорт

Из-за этого певица не смогла вылететь рожать в США.

Инцидент с экс-солисткой группы «Блестящие» Анной Дубовицкой произошел в выходные в центре Москвы. Вместе с сестрой она на 15 минут зашла в магазин. За время их отсутствия преступники разбили стекло машины и украли с заднего сидения папку, в которой лежал планшет Анны, несколько оплаченных квитанций и загранпаспорт певицы с только что полученной американской визой. Находящаяся на девятом месяце беременности Анна в понедельник должна была вылететь в США, где в одной из частных клиник собиралась родить ребенка. Однако кража паспорта внесла серьезные изменения в планы певицы. Рожать Дубовицкая теперь будет в Москве. «Наверное, это какой-то знак свыше, что я не лечу рожать в США, Честно сказать, очень многие мои друзья и родные отговаривали меня от этого. Видимо, так угодно судьбе, чтобы я осталась дома. Я уже съездила в московскую клинику, познакомилась с врачами. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Я ужасно нервничаю. Первый ребенок – это очень ответственно», - призналась «Папарацци» Аня.

По прогнозам врачей, дочка Анны Дубовицкой должна появиться на свет через 10 дней.