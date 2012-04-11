Беременная Ольга Кабо ушла с театра

44-летняя актриса Ольга Кабо, пребывая на пятом месяце беременности, решилась попрощаться с театром и своей любимой героиней Роксаной из "Сирано де Бержерака":

— Надо смотреть правде в глаза: партнеры боятся даже прикоснуться ко мне, а костюмы сидят не идеально. Ввиду округлившегося животика решила вместо облегающего платья из струящегося трикотажа надеть другое, с пышными юбками. А потом, выйдя на сцену, боролась с оборками. Даже текст напрочь забыла! Дело в том, что в этом спектакле у меня до автоматизма отработан каждый жест, чтобы не наступить на длинную юбку, не зацепиться за декорацию. Стоило поменять костюмы, и тут же пошел сбой! Пришлось Саше Домогарову проговорить какие-то мои реплики, чтобы зрители хотя бы поняли, о чем речь…

За результатами УЗИ, Кабо ждет мальчика. У нынешнего мужа Ольги, бизнесмена Николая Разгуляева, уже есть взрослые сыновья, а вот актриса не скрывает, что не имеет опыта общения с маленькими мальчиками. — Я-то сама не представляю, о чем с ними говорить. Как их воспитывать? Так что даже имя для сына я поручила выбрать Николаю и Тане (13-летняя дочь актрисы от первого брака), пусть фантазируют и договариваются, а я самоустраняюсь!

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