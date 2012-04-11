Дизайнер Юлия Айсина будет шить концертное платье для Гайтаны, в котором она выступит на нынешнем "Евровидении" в Баку.

"Это будет точно что-то красное, потому что Гайтана Овен по гороскопу, а красный цвет очень символичен для этого знака. Это цвет так сказать победы и уверенности. Шить буду не длинное платье, с которым постоянно ассоциируют Гайтану. Потому что песня активная и нужно что-то короткое и воздушное. Если честно, то мне хотелось бы изменить ее образ, потому что то, что ей шили девушки в ателье мне не нравится", - отмечает Айсина.

Кроме Гайтаны среди ее звездных клиенток актриса Ольга Сумская, певица Алена Винницкая, светская дива Светлана Вольнова. "Их трудно назвать клиентами, потому что не зарабатываю на звездах. Они мне больше подружки, поэтому часто дарю им одежду. Он Вольновой недавно подарила платье за $2 тыс. Понимаете, где-то я им помогу, где-то они мне", - предполагает дизайнер.