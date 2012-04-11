Наташа Королева шокировала отсутствием макияжа

Российская певица всегда была девушкой без комплексов, но последний поступок звезды очень удивил интернет-общественность.

Наташа Королева публикует снимки, которые буквально шокируют тех, кто привык лицезреть звезду только на сцене и при полном параде. Она подписала снимок так: "Спокойно, ребята! Все в порядке. Это фото я сделала на приеме у стоматолога. Существует специальная методика для укрепления десен – с помощью электродов, которые ставят на определенные участки тела".

Кстати, на фотографии у певицы короткие кудряшки, а совсем не те роскошные волосы, которые она демонстрирует зрителям.