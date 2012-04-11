Лолита будет вести шоу "Х-фактор"?

Певица Ёлка, покинувшая шоу «Х-фактор», решив целиком и полностью посвятить себя творчеству. Поговаривают, её место в судейском кресле займёт эпатажная Лолита Милявская. Напомним, в предыдущих сезонах проекта певица не раз помогала судьям выбирать финалистов и неоднократно выходила на сцену в прямых эфирах. Надо признать, Лолита отлично впишется в формат шоу: она весёлая, остроумная, в меру строгая и, безусловно, опытная, а значит, сможет многому научить начинающих артистов.

Кстати, опыт судейства в талант-шоу у Лолиты уже имеется. Так, например, недавно она была в составе жюри российского аналого шоу «Х-фактор» – «Фактор А». Ко всему, певица – давняя подруга Сергея Соседова, который, в отличие от Ёлки, творчеством не занимается и вряд ли когда-то уйдёт из «Х-фактора».