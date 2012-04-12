Дочь Алека Болдуина и Ким Бессинджер стала красавицей!

Знаменитого актера Алека Болдуина можно все чаще встретить в обществе его 16-летней дочери Иреланд. Это объяснимо: девочка превратилась в настоящую красавицу и звездному папе есть, чем гордиться.

Похоже, что 16-летняя Иреланд унаследовала лучшие черты своих звездных родителей Алека Болдуина и Ким Бессинджер. Воспользуется ли она своей красотой, чтобы продолжить актерскую династию, пока неизвестно.

Дочь Алека Болдуина и Ким Бессинджер росла не в самых лучших условиях. ее родители постоянно скандалили, выливая ушаты грязи друг на друга через СМИ. Несколько лет назад общественость сразила их очередная семейная ссора, в которую была втянута Иреланд. Когда девочке было всего 11 лет, звездный папа оставил ей на автоответчике следующее сообщение: "Мне безразлично, сколько там тебе лет, являешься ли ты 11-летним или 12-летним ребенком, или просто ребенком, мать которого представляет из себя, непрекращающуюся боль в заднице, которой абсолютно все равно, что ты делаешь. Я просто хочу сказать, что благодаря тебе я чувствую себя абсолютным дерьмом!"