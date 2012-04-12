Жанна Бадоева стала заложницей цунами на Шри-Ланке

Супруга Алана Бадоева, которая отправилась на съемки очередной передачи на Шри-Ланку, стала заложницей погоды. Жанна Бадоева опубликовала сообщение на своей странице в facebook прямо с крыши дома, где она с коллегами пережидает непогоду.

"Вот никогда не думала, что попаду в такую западню. Приехали на Шри-Ланку, а тут объявили штормовое предупреждение. И самое страшное – ждут цунами! – сообщила Жанна. – Ночью в Суматре было землетрясение в 9 баллов. Транспорт не ездит, с гостиницы выехать не можем, настоящие заложники. Персонал гостиницы попросил всех занять места на крыше, если случится что-то страшное. Вот и сидим - смотрим вдаль океана, кораблей на горизонте нет, летают только черные вороны. В общем, страшно, слов нет".