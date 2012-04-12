Эвелина Бледанс рассказала о сыне и готова снова рожать

Сын Эвелины Бледанс и режиссера Александра Семина появился на свет 1 апреля 2012 года в одном из московских роддомов (рост – 52 см, вес – 3400г). Рождение второго сына стало для актрисы большим удвилением, ведь по результатам УЗИ она все девять месяцев ждала появления на свет дочки. Уже и имя ей придумала – Елизавета. Однако первоапрельская шутка от природы удалась на славу! "Я чувствую себя прекрасно, – рассказала Эвелина. – И уже готова повторить подвиг!"

Малыша назвали Семеном: по мнению актрисы, это имя будет отлично сочетаться с двойной фамилией ребенка – Семин-Бледанс. Муж Эвелины присутствовал при родах. "Пуповину Саша перерезать не стал: мы решили, что это уже как-то чересчур – будто ленточку на открытии модного бутика разрезать, – вспоминает актриса. – Но все пять дней, что я находилась в роддоме, он был со мной, ночевал в палате. На родах держал за руку. Когда Семочка родился и его положили мне на грудь, мы с Сашей зарыдали оба! А потом муж взял малыша на руки. Теперь он уже научился его пеленать, купать – очень мне в этом помогает. Правда, Семен оказался спокойным мальчиком: не плачет, не устраивает концертов, поест – и спать! Я сижу дома с малышом, а муж закупает в магазинах все, что нужно ребенку: от кроватки до каких-то новомодных сосок с термометром. Сема у нас весенний мальчик, поэтому мы решили не одевать его в традиционные для мальчишек вещи голубого цвета. Костюмчики у сына оттенка молодой майской травы".

В ближайшие шесть месяцев Эвелина не собирается возвращаться к работе. Актриса говорит, что хочет побыть мамой, а кроме того, уже через год родить Семену сестренку. "Мы с Сашей очень рады сыну, но о дочке Лизе мечтаем по-прежнему! – сказала Эвелина. – И она у нас непременно появится".