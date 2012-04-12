Анна Семенович хочет уменьшить грудь?

Как известно, большинство девушек хотят быть моделями, нарастить грудь и петь на сцене. Знаете зачем?

Правильно – чтобы подороже продать себя олигарху. А потом уже – хоть трава не расти. Вот и Анна Семенович и моделью была, и со сцены пела, и грудь, как говорит у нее натуральная 5-го размера. И нашла же олигарха все-таки! И сразу решила завязать. И с модельностью, и с песнями. И даже с грудью.

Начала она с изменения внешности до нормальной. Теперь она напоминает “девочку-колокольчик” из соседнего двора. Поговаривают, что Семенович так старается в связи со скорой свадьбой, ради которой она даже решила уйти с телевидения и шоу «Брачное агентство» с Николаем Басковым. Как стало известно, новый возлюбленный Семенович – весьма серьезный человек, далекий от шоу-бизнеса, который ведет бизнес по всему миру. Говорят, Анна уже давно не очень довольна тем, что на ее груди спекулируют. Женщина хочет показать всем, что кроме этого у нее есть и другие достоинства.

Понятно, что во всех “спеуляциях” и “провокациях” по поводу груди, виновата сама Семенович. Нечего было грудью пробивать себе дорогу в шоу-бизнесе. Но и уменьшать ее – не выход. Олигарх-то клюнул на 5-й размер.