Дима Колдун не носит обручальное кольцо!

Со дня свадьбы артиста не прошло и трех месяцев, как он уже перестал носить обручальное кольцо, которое с такой нежностью и любовью ему на палец надела жена Виктория. Вчера Папарацци видели Колдуна на презентации его второго альбома "Ночной пилот" и сразу обратили внимание: руки Дмитрия были девственно чисты.

В ролике "Свадьба Дмитрия Колдуна" момент обмена кольцами освещен с особой тщательностью, ведь для молодоженов это не просто украшения, а символ обмена клятвами верности.Видимо, для Колдуна это оказалось простой условностью, и на собственный концерт он решил прийти в образе свободного мужчины без обязательств.