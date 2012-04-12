Настя Приходько рассказала, почему вернулась к Нурику

Как призналась Анастасия Приходько, она много думала над тем, почему они не могут быть вместе, и пришла к выводу, что в муже ее все устраивает.

Ссора у нее была не с ним, а с его родственниками, которые буквально восстали против их отношений. В Новый год Настя и Нурик встретились, они долго разговаривали, искали выход из создавшейся ситуации, а потом решили начать все сначала, ведь у них есть много общего, да и ребенку лучше расти в полной семье.

Кстати, пока они жили раздельно, папа не забывал ребенка, он проводил с Наной много времени. С родственниками Нурика звезда решила вообще не общаться. Анастасия также призналась, что мечтает о свадьбе. В ближайшее время они зарегистрируют свои отношения. Певица надеется, что это будет крепкий и счастливый брак.