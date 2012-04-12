Марк Энтони подал на развод с Дженнифер Лопес

После девяти месяцев жизни порознь, певец Марк Энтони решил сам подать развод с Дженнифер Лопес. Вполне вероятно, первые месяцы после расставания Энтони надеялся, что жена одумается и вернется, но после того, как она завела себе молоденького любовника, надежды на воссоединение окончательно рухнули.

В понедельник Марк Энтони подал документы на окончательный развод с женой. Артист просит совместного права опеки над близнецами Максом и Эмме, которые родились в этом браке и требует, чтобе судебные издержки, связанные с разводом, стороны платили каждый сам за себя.