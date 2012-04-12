Лиза Боярская выписалась из роддома в обстановке строжайшей секретности

26-летняя актриса Лиза Боярская выписалась из петербургской клиники, где появился на свет ее первенец. Выписка прошла в обстановке строжайшей конспирации - молодые родители не захотели ни с кем делить радостный момент.

Новоиспеченный папа малыша актер Максим Матвеев приехал в роддом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во второй половине дня. Для этого Максим нанял серебристый внедорожник. Машина подъехала с черного входа, Матвеев быстро поднялся наверх, и уже через несколько минут в дверях показалась Елизавета.

Актриса, несмотря на недавние роды, прекрасно выглядела. Лиза прошмыгнула в автомобиль, и лишь после этого из роддома вышел Максим с корзиной-люлькой для переноски младенцев. Максим запрыгнул в машину, и супруги сразу отправились домой. При этом автомобиль Елизаветы в целях конспирации остался у дверей роддома.

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