Дело о смерти Уитни Хьюстон официально закрыли

Дело о смерти легендарной исполнительницы Уитни Хьюстон официально закрыто. Полиция Беверли-Хиллз (штат Калифорния) заявила, что при расследовании обстоятельств смерти американской певицы Уитни Хьюстон не было выявлено криминальной составляющей.

Как сообщается в заявлении департамента полиции округа, расследование официально прекращено, дело не является криминальным. Ранее в полиции сообщили, что певица утонула в ванной в результате сердечного приступа, одной из причин которого стало употребление кокаина.

Напомним, что Уитни Хьюстон умерла на 49-м году жизни в Лос-Анджелесе, куда она прилетела для участия в церемонии вручения премии Грэмми. Тело певицы было найдено в ванной обслуживающим персоналом отеля.