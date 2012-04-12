Кобзона не хотят видеть в США?

Гастроли мэтра отечественной сцены Иосифа Кобзона, которые запланированы на май-июнь в Америке, на грани срыва. Американские власти тянут с предоставлением визы российскому артисту.

"Начало гастролей намечено на середину мая. Сейчас – середина апреля. Мы понимаем, что даже если Кобзону сейчас дадут визу, то сможем с большим трудом провести рекламную кампанию, ведь за месяц никто этого не делает. То есть мы уже находимся в состоянии цейтнота. Дальнейшие проволочки могут привести к тому, что гастроли просто не состоятся, даже если вопрос будет решен положительно", – сообщил организатор гастролей певца Лев Трахтенберг.

Напомним, российский певец, депутат и общественный деятель Иосиф Кобзон намеревается завершить свою гастрольную деятельность турне в США, куда его не пускают около 20 лет. В середине марта состоялось интервью артиста в американском консульстве. Документы Кобзона направили на рассмотрение в Госдепартамент США в Вашингтон.