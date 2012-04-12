"Тартак" не пускают выступать в Польше

Похоже, из-за разногласий с Польшей по Бандере снова может разгореться скандал. Мэрия польского Люблина отменила выступление украинской группы «Тартак», которое планировалось 17 мая, в дни студенческой культуры. Мол, польские студенты обижены, что уроженец Луцка, лидер групп Сашко Положинский не скрывают своей любви к лидеру украинских националистов Степану Бандере и прославляет УПА.

Группа раньше часто выступала в Польше, причем по приглашению официальных лиц. «Приглашение отменили, опасаясь протестов студентов. Но «Тартаку» предложили спеть в Люблине в другое время — на специальном концерте, где выступят польские и украинские группы, творчество которых связано с патриотизмом», — сказал нам мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Лидер «Тартака» Сашко Положинский недоумевает, почему творчество группы оценили как антипольское. «Наши песни прежде всего «проукраинские». У нас есть песня об УПА «Не Кажучи Нікому». Парни боролись и умирали за Украину. Наверное, к хорошим соседским отношениям нашим странами еще далеко», — сказал Положинский в комментарии «Сегодня».

Напомним, раньше горсовет Люблина возмущался героизацией ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» в городах-партнерах: Луцке, Львове и Ивано-Франковске. Поляки требовали от горсовета Луцка забрать у Бандеры звание почетного гражданина города.