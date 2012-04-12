Дэниел Рэдклифф вновь был признан самым богатым в Великобритании

Звезда "поттерианы", 22-летний Дэниел Рэдклифф, в очередной раз был признан самым богатым молодым человеком Великобритании - его состояние, по данным The Sunday Times, равняется 85 миллионам долларов.

За последний год Рэдклифф разбогател на девять с половиной миллионов долларов, благодаря успеху триллера "Женщина в черном" , где он сыграл главную роль. Картина, стоившая 12 миллионов долларов, заработала в мировом прокате более 118 миллионов долларов и была признана достаточно успешной, чтобы студия задумалась о сиквеле. Однако Рэдклифф уже отказался сниматься в продолжении. Ранее актер признавался, что управление своими деньгами доверил матери и старается не вмешиваться в процесс.

Коллеги Рэдклиффа по "поттериане", Эмма Уотсон и Руперт Гринт, владеют 41 и 38 миллионами долларов соответственно. Они находятся в списке на пятом и шестом местах.

На втором месте оказался Роберт Паттинсон, вампир из "Сумерек", владеющий 63 миллионами долларов. Его состояние за прошлый год увеличилось на 12,7 миллиона долларов. Третье место отдано Кире Найтли с ее 47,7 миллионами долларов.