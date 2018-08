Кайли Миноуг опозорилась перед своими фанатами

Во время одного из выступлений в Лондоне Кайли Миноуг не смогла спеть свою же песню Give Me Just A Little More Time. Причиной стало то, что певица забыла слова композиции! дело в том, что эта песня впервые была исполнена ею почти двадцать лет назад в 1992 году, а с тех пор прошло немало времени. В итоге певица пела песню с листа, а поклонники из зала активно ей помогали.

Тем не менее, во всем есть свои плюсы. Так, учитывая этот инцидент, стало понятно, что Кайли поет не под фонограмму. Этот факт был гораздо приятнее зрителям, чем оплошность в памяти певицы. Так что несмотря на небольшую неприятность, концерт прошел отлично, и фанаты еще долго аплодировали своему кумиру.