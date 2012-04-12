Шансонье Константин Крымский удивил Ирину Аллегрову

В свое время Ирине Аллегровой и Константину приписывали романтические отношения. Несколько лет назад именно Крымский помог Ирине достать кольцо-талисман, которое она нечаянно спустила в водосточную трубу. В прошлом году певец подарил ей огромный торт с фигурой императрицы. А на днях посвятил звезде песню Шальная жизнь, которая войдет в его новый альбом.

Певец рассказал: "Я давно мечтал записать композицию, которая будет звучать для нее и в честь нее. Она этого заслуживает! Я выстрадал этот трек, вложил в него всю свою душу. Записывал его три дня: не мог ни есть, ни пить, ни спать, голодал из-за Аллегровой. Но именно таких мучений и стоит эта песня".