ВИА Гру уволили ради Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл, став лицом бренда Love republic, оставила без работы солисток группы ВИА Гра, которых уволили ради супермодели с мировым именем, являющейся, по мнению руководства компании, идеалом для покупателей этого популярного в России бренда.

Самое интересное в этой ситуации то, что отныне Наоми Кэмпбелл будет лицом российского бренда одежды, которым руководит возлюбленный Надежды Мейхер – питерский бизнесмен Михаил Уржумцев.

Для своей первой рекламной фотосессии Наоми выбрала Париж. Фотограф Даниил Головкин запечатлел Кэмбелл на белом фоне в прекрасных нарядах от Love republic. Результаты превзошли все ожидания: "Первоначально мы не планировали создавать такие поражающие воображение образы, но Наоми вдохновила нас своим взглядом, улыбкой, всей своей аурой. Наш подход к стилистике съемки был прост".