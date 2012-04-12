Главный герой сериал "Секса в большом городе" женился

Героине Сары Джессики Паркер из "Секса в большом городе" долгое время не удавалось довести своего бойфренда Мистера Бига в исполнении Криса Нота до алтаря.

Таре Уилсон, которая встречается с актером уже десять лет, тоже удалось сделать это только сейчас. Четыре года назад у пары родился общий ребенок, но даже это не подтолкнуло актера к тому, чтобы сделать подруге официальное предложение. И вот, наконец, парочка обменялась кольцами на одном из гавайских пляжей. Жених был одет в строгий двубортный костюм серого цвета, а невеста предстала в простом белом платье. "Свадьба Криса и Тары была настолько романтичной, насколько это вообще возможно. Невеста буквально светилась от счастья; улыбка не сходила и с лица жениха", - рассказали прессе свидетели.

На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары и несколько родственников. Четырехлетний сын Нота и Уилсон, малыш Орион, стал «хранителем кольца». После церемонии свадьбу гуляли в ресторане Gannon, где публика угощалась различными деликатесами - крабовыми пирожками, запеченной рыбой, ребрышками и картошкой, приготовленной с васаби.

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