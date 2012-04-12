Маша Малиновскя вновь показала сына

Маша Малиновская не нарадуется на своего сына Мишу, который, судя по фотографиям, растет точной копией своей звездной мамы. В блоге телеведущей постоянно появлются снимки мальчика, а сегодня она подписала очередное фото "Мамина радость".

Об отце-кавказце сейчас напоминают только карие глаза. Миша с каждой неделей все взрослеет и становится все более похожим на маму. Малиновскую этот факт не может не радовать, ведь она решилась родить сына без поддержки его папы и вообще прекратила с мужчиной всяческое общение. Если бы Миша был похож на папу, телеведущей было бы куда сложнее мириться с одиноким материнством, ведь ребенок каждый раз напоминал бы ей о поступках бывшего.