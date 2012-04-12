Поэт Илья Резник официально развелся с женой

Мировой судебный участок номер 383 Мещанского района Москвы в четверг расторг брак народного артиста России, поэта-песенника Ильи Резника и Муниры Резник. Судья Светлана Калантыр удовлетворила исковое заявление Резника.



Представители ответчицы в ходе заседания просили суд предоставить срок для примирения сторон. Также они подали встречное исковое заявление о выплате истцом бывшей жене алиментов, так как она, по их словам, является нетрудоспособной пенсионеркой. Судья отказала в удовлетворении ходатайства и встречного иска.



В свою очередь представители Резника заявили, что просьба Муниры Резник о переносе слушаний якобы для примирения направлена на затягивание процесса. Ведь у них, по словам адвоката, для примирения было 14 лет. "Это все сделано для морального давления на моего подзащитного", - заявил защитник Сергей Жорин.



Представители истца отметили, что желание их доверителя расторгнуть брак объясняется также тем, что с 1998 года он живет с другой женщиной, с которой сейчас планирует заключить брак.



Представительницы Муниры Резник после заседания сообщили, что будут обжаловать решение суда.



Адвокат Жорин сообщил журналистам, что он очень рад такому решению, назвав Резника "завидным женихом", а желание обжаловать этого решение объяснил "лишь стремлением опорочить заявителя".



Илья Резник, поэт-песенник, народный артист России. Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки, и кино. С 1965 по 1972 годы работал в труппе театра имени Комиссаржевской, но уже тогда начал писать стихи. Первый большой успех принесла песня "Золушка", которую Резник написал вместе с композитором Игорем Цветковым, а исполнила Людмила Сенчина. Песни на его стихи есть у композиторов Раймонда Паулса, Александра Журбина, Игоря Николаева, Владимира Преснякова, Игоря Крутого. Они стали популярными в исполнении Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Лаймы, Вайкуле, Софии Ротару, Тамары Гвердцители, Филиппа Киркорова, Александра Градского, Валерия Леонтьева и многих других.



