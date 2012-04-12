Лободе не хватает любви женщин и животных

Один из поклонников звезды поинтересовался у Светланы Лободы, как Андрей Царь относится к ее отношениям с Надей Мейхер, Лилей Литковской и Нателлой Крапивиной.



Лобода не растерялась и решила ответить витиевато и не без намеков, уточнив, что она никого не собирается провоцировать.



"Это не провокация. Это близкие мои друзья. Увлекаться я могу многими вещами, а мужчина остается мужчиной. И любой нормальной женщине всегда будет нравиться талантливый молодой амбициозный мужчина. Могу сказать, что женщине нужно внимание со всех сторон, особенно творческой персоне. Ей всегда нужно, чтобы ее любили все вокруг - мужчины, женщины, животные", - сообщила певица.



