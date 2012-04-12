Приходько дважды пыталась покончить с собой

24-летняя певица Анастасия Приходько неожиданно призналась, как отчаяние довело ее до того, что она сначала чуть не прыгнула с моста, а затем пыталась перерезать себе вены.



Прошлая жизнь экс-участницы "Фабрики звезд-7", а также представительницы России на "Евровидении-2009" Анастасии Приходько обсуждается не так бурно, как нынешняя (рождение ребенка, расставание и воссоединение с гражданским мужем). Но как выяснилось, всего этого могло бы и не быть. Артистка призналась, что в прошлом дважды пыталась покончить с собой.



Впервые это произошло в подростковом возрасте после того, как она с семьей попала в аварию.



"В "скорой" себя в зеркале увидела, у меня лица нет! Всю кожу снесло о ткань соседнего сиденья, - вспоминает Анастасия. - У мамы все еще хуже: переломаны ноги, руки, пострадала спина. Она перенесла 12 операций!".



Приходько ухаживала за больной мамой и выполняла все функции хозяйки дома: ходила за продуктами, готовила, убирала. Затем умер отчим, и Насте пришлось еще устраиваться подрабатывать официанткой, так как денег в семье не хватало. Из-за плохой успеваемости будущую звезду едва не отчислили из музыкального училища.



"В одну из ночей, поплакав по обыкновению в подушку, я в совершенном отчаянии отправилась на мост с намерением прекратить страдания и прыгнуть вниз, - рассказала Анастасия. - Не учла с горячей головы, что зима на дворе, постояла часок на мосту, посмотрела на лед внизу... остыла, промерзла и пошла домой - жить дальше".



Следующая попытка свести счеты с жизнью была у певицы после неудачного выступления на "Евровидении-2009". На исполнительницу обрушилась волна критики, а затем с ней отказался дальше сотрудничать продюсер Константин Меладзе. Анастасия вернулась в Украину и замкнулась в себе.



"Я хотела, чтобы мое пение приносило людям радость, а что в итоге связано было с моим именем: грязь, мерзость, клевета. Жить не для чего, - вспоминает певица. - Я зашла в ванну, открыла кран, написала записку и давай кромсать ножом по руке. Опустила руку в воду, наблюдаю, как пена розовеет. И вдруг: е-мое, что же я делаю! Знаю, что могу еще сделать: мужа найти, ребенка родить!".



Теперь, по словам певицы, в ее жизни все хорошо. В 2010 году она родила дочку Нану и сейчас живет в гражданском браке с ее отцом, абхазским бизнесменом Нуриком Кухилава.