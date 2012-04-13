Рудковская и Плющенко стали дизайнерами

Супруги Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали дизайнерами. Вместе они создали коллекцию зимней одежды, которую показали на Неделе моды Volvo. Поздравить супругов пришли многие звезды, среди которых были замечены Саша Савельева, Яна Чурикова и другие.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили составить конкуренцию и российским дизайнерам, создав свою коллекцию зимней одежды для бренда Odri. Конечно, степень участия Плющенко в разработке дизайна курток с меховой оторочкой и полушубков остается загадкой, но пара позиционирует коллекцию как совместный проект.

Кстати, для Яны Рудковской работа в качестве дизайнера уже не в новинку. Однажды она уже принимала участие в разработке линии одежды Ильи Шияна, который тоже представил свои творения на Неделе моды Volvo днем ранее. Но, в отличие от Шияна, Яна Рудковская не выводила на подиум звезд, зато показала публике своего сына. В конце шоу на подиум вышло все дружное семейство в пуховиках марки Odri. Напомним, что сыновья Рудковской совсем недавно вернулись к маме, после того, как экс-супруг звезды, Виктор Батурин, оказался за решеткой.