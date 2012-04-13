У Стаса Пьехи роман с Марией Кожевниковой?!

Звезды выступают вместе на российском шоу Две звезды. Они вдвоем молоды и холосты, поэтому у представителей прессы много к ним вопросов, на которые ответил Стас Пьеха.

Стоит отметить, что этот звездный дуэт занимает в проекте одно из последних мест. Стас Пьеха вообще не понимает, по каким принципам их объединяли в пару.

Они подходят друг другу только внешне. Петь вместе Стасу и Маше Кожевниковой необычайно сложно. Кожевникова сначала не попадала в ноты, они исполняли композиции в разных тональностях. Но благодаря упорству качество пения пары намного улучшилось