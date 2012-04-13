Тарабарова презентовала новую песню

В рамках своего нового музыкального online-проекта «8 недель откровений» TARABAROVA презентует следующую песню «Не касается» и видеоролик на нее. Именно на эту композицию в скором времени будет снят видеоклип, а на данный момент она уже ротируется на украинских радиостанциях. Live-video на песню «Не касается» уже можно посмотреть на официальном сайте певицы.

«Не касается» - почувствуйте сильную позицию девушки в истории о сильной и настоящей любви. Главное, чтобы любовь была внутри, и не только к мужчине, но и к женщине. Возненавидеть вы всегда успеете, а вот отпустить человека с любовью... тяжело, но этот путь мне по вкусу. Надеюсь, вы не останетесь равнодушными», - рассказала о своей новой песне TARABAROVA.

Музыкальный online-проект «8 недель откровений» состоит из 8-ми музыкальных видеороликов на авторские песни TARABAROVA.