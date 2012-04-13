Радикальные исламисты пригрозили сорвать "Евровидение"

Автор по имени Муслим в статье, опубликованной на сайте Ummanews.ru, выступил с угрозами в адрес участников предстоящего в мае финала песенного конкурса Евровидение в Баку.

«Евровидение - это страшный сон для всех мусульман. И пусть не думают силы шайтана, пусть не думают извращенцы и гомосексуалисты мира, что они смогут просто так приехать на землю, на которой была пролита кровь праведных мусульман, и вести себя как захотят. На них обязательно будут устроены нападения и атаки», - написал автор. По его утверждению, «никакой «Моссад», «Ми-6», ЦРУ, МНБ и прочие трехбуквенные организации не смогут защитить от полагающегося им наказания». Министерство национальной безопасности Азербайджана на прошлой неделе провело спецоперации в Баку, Сумгаите, Гяндже, а также в Гахском, Загатальском, Шекинском и Гусарском районах республики, были задержаны 17 членов незаконных группировок, подозреваемых в планировании терактов и других противоправных акций.

В сообщении министерства говорилось, что члены группировки в Гяндже оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате один из террористов был убит, еще один ранен, двое арестованы. В ходе оперативных мероприятий по обезвреживанию террористической группировки в Гяндже погиб подполковник безопасности, еще трое сотрудников получили ранения. Напомним, 57-й Международный конкурс песни «Евровидение-2012» пройдет с 22 по 26 мая в Баку.

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