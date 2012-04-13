Виктория Боня рассказала, чем кормит дочку

Телеведущая в своем блоге поделилась первым успехами дочери Анджелины Летиции, которая всего через пару недель после появления на свет уже готова удивлять врачей и родителей. Папа учит английскому, я русскому, а бабушка французскому:) "Мы вчера ходили к дет. педиатору, Энджи выросла на 6 см за 4 нед. и поправилась почти на 1 кг. Причем нам еще месяца нет) Волшебное молочко!" - похвасталась Виктория.

Боня в отличие от многих звездных мамаш предпочитает кормить дочку грудным молоком, а своим читателям советует: "Только ГВ!" - если кто не знает, ГВ на языке молодых мам означает "грудное вскармливание".