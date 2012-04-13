Снежана Егорова родила сына

Об этом нам сообщил ее супруг, телеведущий Антон Мухарский. "Да, у меня действительно родился сын!", - не скрывая эмоций рассказал нам Антон. - Роды прошли хорошо, уже готовимся к выписке". Как нам стало известно, Егорова родила еще в понедельник, 9 апреля в одном из киевских роддомов. Напомним, это уже пятый ребенок телеведущей - двое дочерей Егорова имеет от первого брака с режиссером Семеном Горовым (19-летняя Анастасия и 14-летняя Александра) и двое детей от шоумена Антона Мухарского (5-летний Андрей и 1,5-годовалая Арина).

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