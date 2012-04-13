Российские модельеры поборются за возможность одеть "Бурановских бабушек"

Главные претенденты на роль дизайнера концертных костюмов «Бурановских бабушек» для выступления на «Евровидении» - создатель гламурной хохломы Денис Симачев, дедушка российской моды Вячеслав Зайцев и модельер-банкрот Игорь Чапурин.

Продюсера бабушек из Удмуртии Виктора Дробыша, видимо, не устраивает устаревший имидж коллектива, посему к разработке костюмов он подключил главных профи страны. - У нас несколько дизайнеров сейчас готовят разработки - это и Симачев, и Чапурин, и еще несколько главных, в том числе и Зайцев, - поделился с Life Showbiz главный режиссер шоу «Бурановских бабушек» Серегей Широков. - Это нельзя назвать тендером - мы просто хотим увидеть предложения от модельеров.

Самим бабушкам эта идея не по нраву, они хотят сохранить удмуртскую традицию народного костюма.