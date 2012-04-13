Фагот и Ольга Навроцкая больше не скрывают свой роман

Совместное творчество стилиста и режиссера Ольги Навроцкой и лидера группы ТНМК Олега Михайлюты, больше известного под псевдонимом Фагот, переросло в любовь. Уже несколько лет Ольгу и Олега объединяет совместная работа над различными проектами, каждый из которых все больше подогревает слухи об их романе. Сейчас пара больше не будет скрывать свой роман.

Ольга уже ревнует Фагота, который пользуется популярностью у женщин. "Я вообще не люблю, когда женщины ведут себя так, что за них стыдно, но я не могу изменить всех. Поэтому есть только одно противоядие в таких ситуациях – изменить к ним свое отношение", – рассказала Навроцкая о своем отношении к популярности Олега.

Тем не менее, влюбленные проводят вместе много времени, вместе отдыхают и отдают предпочтение активному времяпрепровождению. Так, в прошлом году пара посетила музыкальный фестиваль Sziget в Будапеште. "Что касается наших отношений, то они прекрасны и это все, что вам необходимо знать", – прокомментировал Олег Михайлюта.