Певица Нюша отказала экс-солисту группы "Банд'Эрос"

Юная поп-исполнительница Нюша не приняла ухаживания экс-солиста группы "Банд'Эрос". Молодой человек, больше известный под сценическим именем Батишта, оказался неподходящим кандидатом на место жениха.

Отец певицы посчитал, что мальчик с улицы с такой ролью не справится. Да и сама Нюша рядом с собой предпочитает видеть мужчину посолиднее. - Некоторое время назад я ухаживал за Нюшей, - откровенничал с Life Showbiz 29-летний певец. - Но, к сожалению, из этого ничего не вышло и взаимности я так и не дождался.

Рэп-исполнителю с разбитым сердцем пришлось искать утешение среди коллег по шоу-бизнесу. Участники известной поп-группы "Дискотека Авария" предложили огорченному другу выступить в составе собственного коллектива. Батишта уже принял участие в съемках нового клипа музыкального квартета на песню "Лабиринт". Чему был, несомненно, рад.