Участники "Время и Стекло" убрали мусор и посадили деревья

Небезразличные к опрятности Киева, артисты присоединились к акции по озеленению и благоустройству. В Наводницком парке Позитив и Надя не только убирали мусор, но и садили деревья. Сами ребята надеются, что их участие привлечет внимание общественности к проблеме чистоты столицы:

- Уверен, если каждый посвятит хотя бы день уборке на улицах и в парках, то перестанет с легкостью разбрасывать мусор и начнет ценить чистоту намного больше, - рассказывает Позитив. – Я написал во всех социальных сетях приглашение на акцию и думаю, у нас получилось подать хороший пример молодежи.

- Каждый должен проникнуться проблемой благоустройства своего города, - утверждает Надя. – Важно не только периодически наводить порядок на улицах, но и в первую очередь поддерживать чистоту. Было бы здорово, чтобы об этом так массово задумывались не только в Чистый четверг, но и помнили абсолютно каждый день.