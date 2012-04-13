Дочь Ани Лорак похожа на папу

Таинство произошло на Благовещение, 7 апреля, в Киево-Печерской лавре. Крестным папой малышки, как и сообщалось ранее, стал Филипп Киркоров. А крестной мамой — подруга певицы, политик Ирина Бережная.

В отличие от крестин "крестной сестры" Софийки - Аллы-Виктории Киркоровой, которые состоялись на следующий день широко освещались в СМИ, ни одного фото с таинства в сеть не попало.Ани Лорак не стала делать их крестин малышки громкий пиар-повод. До сих пор никто не знал, как выглядит ее 9-месячная дочь.

Тем не менее в сети фото появилось: одно-единственное. Видно, что кроха чертами лица очень похожа на отца

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